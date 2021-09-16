Son dakika: Welinton Souza'dan Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı stoperi Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandığını açıkladı. (SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ)
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır." denildi.
Welinton'un tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.
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