Şenol Güneş’in alacağı tazminat ücreti belli oldu: TFF 10 milyon lira ödeyecek

10 MİLYON TL ALACAK

69 yaşındaki tecrübeli teknik adam, TFF'den 10 milyon TL tazminat ücreti alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de, Şenol Güneş'in tazminat durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile. Şenol Hoca, Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür" ifadelerini kullanmıştı.