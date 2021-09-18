Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu: TFF 10 milyon lira ödeyecek
Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Şenol Güneş'in alacağı tazminat bedeli belli oldu. 69 yaşındaki teknik adamın TFF'den 10 milyon lira tazminat alacağı ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen teknik direktör Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu.
10 MİLYON TL ALACAK
69 yaşındaki tecrübeli teknik adam, TFF'den 10 milyon TL tazminat ücreti alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de, Şenol Güneş'in tazminat durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile. Şenol Hoca, Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür" ifadelerini kullanmıştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Yasaklar geri gelecek mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon tarihi açıklandı mı?
- 7326 yapılandırma ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? GİB vergi borcu...
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı ne zaman olacak? Bu yıl jandarma bekçi alımı olacak mı 2021? İller...
- SGK duyurdu! O tarihten önce sigorta girişi olanlara müjde! 8 yıl erken emeklilik için kritik o detay...
- 17 Eylül 10 numara çekiliş sonuçları: On Numara sonuçları - MPİ bilet sorgulama! Bugün on numara sonuçları açıklandı mı?
- İş arayanlar dikkat! En az ilkokul mezunu 4.084 temizlik görevlisi alımı! İŞKUR başvuru şartları...
- Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar 2021? Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı Eğitim ödeneği yatan iller listesi 2021...
- 17 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Cuma büyük ödül...
- Faizler radarı aştı! Bankalar fitili ateşledi! 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?
- Mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasağı kalktı mı? Hafta sonu mangal yasak mı?