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Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu: TFF 10 milyon lira ödeyecek

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Giriş Tarihi: 18.09.2021 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021
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Şenol Güneş’in alacağı tazminat ücreti belli oldu: TFF 10 milyon lira ödeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Şenol Güneş'in alacağı tazminat bedeli belli oldu. 69 yaşındaki teknik adamın TFF'den 10 milyon lira tazminat alacağı ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen teknik direktör Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu.

10 MİLYON TL ALACAK

69 yaşındaki tecrübeli teknik adam, TFF'den 10 milyon TL tazminat ücreti alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de, Şenol Güneş'in tazminat durumuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile. Şenol Hoca, Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür" ifadelerini kullanmıştı.

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