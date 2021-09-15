Pereira’dan galibiyet için Özil’e özel görev

İDMANA DAMGA VURDU

Mesut Özil, hem fiziki hem de forma olarak her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yıldız futbolcu, Sivas karşısında iyi bir performans sergilemişti. Pereira, Mesut'u 59'da oyundan aldığı için eleştirilse de Portekizli teknik adamın Frankfurt maçını düşünerek bu hamleyi yaptığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun morali de son derece yüksek. Mesut, dünkü antrenmana sadece performansıyla değil, yaptığı esprilerle de damgasını vurdu. Yıldız futbolcu, çift kale maçta yaptığı harika asistlerle hazır olduğunu gösterdi.

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