Exxen nasıl izlenir, bedava mı? Exxen TV ücretsiz mi, reklamlı reklamsız var mı? Exxen spor hangi kanalda?

EXXEN TV ÜCRETSİZ Mİ?

Exxen platformunu izlemek için belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

Acun Ilıcalı'nın kurucusu ve sahibi olduğu dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak konusuydu.

Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 24,90 TL ile edinilebilecek.