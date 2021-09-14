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Barcelona B.Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona B.Münih maçı nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2021
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Barcelona B.Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona B.Münih maçı nasıl izlenir?

Barcelona B.Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona ile Alman devi Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Camp Nou’da oynanacak karşılaşma gecenin merakla beklenen maçlarından birisi olacak. Peki; Barcelona B.Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte heyecanın dolu maçla ilgili tüm detaylar!

Barcelona B.Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona B.Münih maçı nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi grup maçlarında perde açılıyor. Gecenin merakla beklenen mücadelesi ise E Grubu'nda Barcelona ile Bayern Münih arasında olacak. Barcelona uzun yıllar sonra Messi olmadan sahne alacak. Karşılaşmanın yayıncı ve saat bilgisi de belli oldu. Peki; Barcelona B. Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

BARCELONA B. MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Bayern Münih maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve dijital içerik platformu Exxen'den naklen yayınlanacak.

Barcelona-Bayern Münih muhtemel 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Araujo, Pique, Alba, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, Coutinho, Depay, Luuk De Jong

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies, Goretzka, Kimmich, Musiala, Sane, Müller, Lewandowski

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PERDE AÇILIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

"Devler Ligi"nde yarın ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.

C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

BUGÜN:

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)

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