Barcelona B.Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona B.Münih maçı nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi grup maçlarında perde açılıyor. Gecenin merakla beklenen mücadelesi ise E Grubu'nda Barcelona ile Bayern Münih arasında olacak. Barcelona uzun yıllar sonra Messi olmadan sahne alacak. Karşılaşmanın yayıncı ve saat bilgisi de belli oldu. Peki; Barcelona B. Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!