Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları şifreli mi, şifresiz mi?
Avrupa maçları hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde grup maçları başlıyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını yakından takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yayıncı kuruluş belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları şifreli mi, şifresiz mi? İşte cevaplar...
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Avrupa futbolununu 1 ve 2 numaralı turnuvasında heyecan başlıyor. Beşiktaş, 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları şifreli mi, şifresiz mi? İşte haberin detayları...
ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen platformundan yayınlanacak. Exxen'e üye olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını izleyebilirsiniz. Exxenspor aylık üyelik ücreti (Exxen 9,90 TL + Spor 24,90 TL) 34,80 TL'dir. Exxen'den yapılan açıklamaya göre, bu avantajlı kampanyanın sınırlı bir süre için geçerli olduğu duyuruldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PERDE AÇILIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu bugün oynanacak grup maçları ile başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.
"Devler Ligi"nde 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak. C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile mücadele edecek.
Galatasaray, E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile karşılaşacak.
TURNUVA FORMATI
Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.
Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrıldı. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi play-off'larına katılarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
Avrupa Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.
Takımlar, grup aşamasından sonra iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
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