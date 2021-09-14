Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Avrupa futbolununu 1 ve 2 numaralı turnuvasında heyecan başlıyor. Beşiktaş, 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları şifreli mi, şifresiz mi? İşte haberin detayları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen platformundan yayınlanacak. Exxen'e üye olarak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarını izleyebilirsiniz. Exxenspor aylık üyelik ücreti (Exxen 9,90 TL + Spor 24,90 TL) 34,80 TL'dir. Exxen'den yapılan açıklamaya göre, bu avantajlı kampanyanın sınırlı bir süre için geçerli olduğu duyuruldu.