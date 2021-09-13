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Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Exxen spor paketi fiyatı 2021! Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Exxen fiyatı!

SPOR
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Exxen spor paketi fiyatı 2021! Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Exxen fiyatı!

Exxen üyelik ücreti 2021! Exxen spor paketi fiyatı arama motorlarında sorgulanıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçlarını yayınlayacak Exxen fiyatı merak ediliyor. İnternet platformu Exxen'in birçok akıllı televizyonda uygulaması olmadığı biliniyor. İnternet üzerinden izlenebilecek Exxen'de reklamlı ve reklamsız seçenekler bulunuyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Exxen spor paketi fiyatıyla ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilir ve Exxen üyelik ücretini öğrenebilirsiniz.

Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Exxen paketleri merak edilen konulardan birisi oldu. Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın macerası başlıyor. Beşiktaş ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil ederken, Fenerbahçe ve Galatasaray da Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Bu maçlar Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Peki, Exxen reklamlı reklamsız ücretler ne kadar? Exxen üyelik ücreti ne kadar? İşte; Exxen spor paketi fiyatı!

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Acun Ilıcalı'nın kurucusu ve sahibi olduğu dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak konusuydu.

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Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 24,90 TL ile edinilebilecek.

Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı.

Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.

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