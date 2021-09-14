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Beşiktaş, Borussia Dortmund karşısına 3 eksikle çıkacak

SPOR
Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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Beşiktaş, Borussia Dortmund karşısına 3 eksikle çıkacak

Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçında Borussia Dortmund'la karşılacak olan temsilcimiz Beşiktaş, mücadeleye 3 eksikle çıkacak. Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş mücadelede forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırlayacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği isimler şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef De Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabricio N'Sakala, Welinton Souza, Kenan Karaman.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş, Dortmund maçında forma giyemeyecek.

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