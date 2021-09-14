Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Borussia Dortmund maçı öncesinde konuştu: Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız

TÜM TÜRKİYE'NİN MAÇI İZLEMESİNİ İSTERİM



Beşiktaş olarak ülkemizi temsil edeceğiz. Tüm Türkiye'nin maçı izlemesini isterim. Maçın açık kanaldan yayınlanması iyi olur. Alacağımız ülke puanları gelecek adına çok önemli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanlar da çok önemli. Onlara da başarılar diliyorum.

BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ



Bu kulvarda başarılı olmak istiyoruz. Maçların nasıl geçeceğini tahmin etmek zor. Bu turnuvada kendi seviyemizi göreceğiz. Bir şeyleri başarmak istiyoruz. Ülkemize puanlar kazandırmak, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.