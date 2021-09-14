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Galatasaray'dan Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao'nun forma numarası şaşırttı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2021
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Galatasaray’dan Rayo Vallecano’ya transfer olan Radamel Falcao’nun forma numarası şaşırttı

Galatasaray'dan İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile sözleşme imzalayan Radamel Falcao'nun forma numarası belli oldu. İspanyol basını Kolombiyalı golcünün forma numarasının şaşkınlık yarattığını belirtti.

Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao, İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer oldu.

Tecrübeli futbolcunun İspanyol ekibinde 3 numaralı formayı giyeceği Marca tarafından duyuruldu. 35 yaşındaki golcü oyuncunun bu tercihinin şaşkınlık yarattığı vurgulandı.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Falcao, futbol yaşantısına River Plate altyapısında başladı. Tecrübeli futbolcu daha sonrası sırasıyla; Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea ve Galatasaray formaları giydi.

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