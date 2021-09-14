Canlı I Barcelona - Bayern Münih (CANLI ANLATIM) Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en merak edilen maçı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan başlıyor. E grubu ilk maçında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu başlıyor. E grubu ilk maçında Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak.
BARCELONA - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Barcelona - Bayern Münih maçı 14 Eylül Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
BARCELONA - BAYERN MÜNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Araujo, Pique, Alba; Busquets, F. de Jong, Pedri; Depay, L. de Jong, Coutinho
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Lewandowski
.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklinin yüzünde güller açacak! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine zam yolda! 3.439 TL altında...
- iPhone 13 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 13 Mini, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? Çıkış tarihi...
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı 100. dönem personel ataması hangi tarihte yapılacak?
- İşi olmayanlara ödeme fırsatı! Yüzler gülecek, derin nefes aldıracak! İşte, en düşük ve en yüksek ödeme...
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Binek ve hafif ticari araçta dikkat çeken rakam! Volkswagen, Renault, Ford, Fiat...
- Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı 2. sezonu bugün başlayacak mı?
- 1 haftalık ara tatil ne zaman? 2021 Kasım ara tatili ne zaman yapılacak? Okullar ne zaman kapanacak?
- Üniversiteler açılacak, açılmayacak mı? Üniversiteler güz döneminde yüz yüze olacak mı? Özel ve vakıf...
- E. Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda? E. Frankfurt Fenerbahçe maçı şifreli mi şifresiz mi?
- Asgari ücret 2022 tahmini! 2022 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Ne zaman açıklanacak?
- Exxen tek maç üyelik var mı? Exxen spor Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları nasıl izlenir? Tek maç olacak mı?
- Takvim açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK bursu ne kadar?