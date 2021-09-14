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Canlı I Barcelona - Bayern Münih (CANLI ANLATIM) Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en merak edilen maçı

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Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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Canlı I Barcelona - Bayern Münih CANLI ANLATIM Şampiyonlar Ligi’nde haftanın en merak edilen maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan başlıyor. E grubu ilk maçında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu başlıyor. E grubu ilk maçında Barcelona ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak.

BARCELONA - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Bayern Münih maçı 14 Eylül Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

BARCELONA - BAYERN MÜNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Araujo, Pique, Alba; Busquets, F. de Jong, Pedri; Depay, L. de Jong, Coutinho

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Lewandowski

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