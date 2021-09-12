Trabzonspor-Galatasaray maçında şoke eden anlar! Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür...
Trabzonspor-Galatasaray maçında gergin anlar yaşandı. Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçında oyundan çıkarken taraftarlardan tepki gördü. Taraftarlardan biri sahaya girmeyi başararak Ömür'ün üzenine yürüdü. Genç futbolcu yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı. İşte taraftarın sahaya girişi ve sahanın karıştığı o anlar...
Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor erken yediği iki golle sarsılırken Abdülkadir Ömür de performansı nedeniyle tepki gördü.
TARAFTAR SAHAYA GİRDİ ORTALIK KARIŞTI
Trabzonsporlu bir taraftar, Galatasaray'ın ikinci golünden sonra sahaya girdi ve Abdülkadir Ömür'e yöneldi.
İddiaya göre taraftar, Ömür'e, "Düzgün top oyna" dedi.
Ardından sahaya giren kişiyi güvenlik görevlileri dışarı çıkardı.
Devamında Abdullah Avcı iki değişiklik yaptı ve 39. dakikada İsmail Köybaşı ile Abdülkadir Ömür'ü oyundan aldı.
Oyundan çıkarken duygulu anlar yaşayan Abdülkadir Ömür'e taraftarlardan da protesto geldi.
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