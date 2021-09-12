Göztepe: 2 - Başakşehir: 1 MAÇ SONUCU | Göz Göz ilk galibiyetini aldı

Başakşehir yine kaybetti

Süper Lig'de şampiyon olduğu 2019-2020 sezonundan sonra geçen yıl ligde ilk galibiyetini 5. haftada ulaşan Medipol Başakşehir, bu sezon da ilk 4 haftada galibiyet alamadı.

Geçen sezon ilk 4 haftayı 1 puanla kapatan Medipol Başakşehir, bu yıl puan elde edemedi.

Müsabakayı 3995 biletli seyirci takip etti.