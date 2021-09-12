Trabzonspor-Galatasaray maçında sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
SPOR ahaber.com.tr
Abdullah Avcı'nın öğrencileri evinde Galatasaray'ı ağırladı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekipte sakatlık şoku yaşandı. Trabzonspor'da 39. dakikada oyuna giren Trondesn mücadelenin 54.dakikasında sakatlanarak maça devam edemedi.
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, bordo-mavililerde Anders Trondsen sakatlandı.
İLK YARI OYUNA GİRMİŞTİ
39. dakikada İsmail Köybaşı'nın yerine oyuna dahil olan Norveçli futbolcu, yalnızca 15 dakika forma giyebildi. Sakatlanan Trondesn 54.dakikada yerini Denswil'e bırakmak zorunda kaldı.