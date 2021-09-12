12 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor-Galatasaray maçında sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

Trabzonspor-Galatasaray maçında sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
ABONE OL
Trabzonspor-Galatasaray maçında sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

Abdullah Avcı'nın öğrencileri evinde Galatasaray'ı ağırladı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekipte sakatlık şoku yaşandı. Trabzonspor'da 39. dakikada oyuna giren Trondesn mücadelenin 54.dakikasında sakatlanarak maça devam edemedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, bordo-mavililerde Anders Trondsen sakatlandı.

İLK YARI OYUNA GİRMİŞTİ

39. dakikada İsmail Köybaşı'nın yerine oyuna dahil olan Norveçli futbolcu, yalnızca 15 dakika forma giyebildi. Sakatlanan Trondesn 54.dakikada yerini Denswil'e bırakmak zorunda kaldı.

Şımarıklık ukalalık! Canlı yayında sert sözler "ŞIMARIKLIK UKALALIK!" CANLI YAYINDA SERT SÖZLER
Toroğlundan Abdülkadir Ömür tepkisi: Arkadaşların... TOROĞLU'NDAN ABDÜLKADİR ÖMÜR TEPKİSİ: ARKADAŞLARIN...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA