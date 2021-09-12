12 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor - Galatasaray CANLI ANLATIM

Trabzonspor - Galatasaray CANLI ANLATIM

SPOR
Giriş Tarihi: 12.09.2021 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021
ABONE OL
Trabzonspor - Galatasaray CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ve Galatasaray, Trabzon'da karşı karşıya geliyor. Lige üç galibiyetle başlayan Fırtına ve 7 puanı bulunan Aslan'ın kapışması büyük heyecana sahne olacak. Trabzonspor - Galatasaray maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz.

Süper Lig'de Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, 4. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Vitor Hugo, Edgar Ie, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Anastosios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Aanholt, Kerem, Morutan, Berkan, Nelsson, Luyindama, Cidaldau, Emre Kılınç, Halil

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek.

Trabzonspor'da Djaniny ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor. İyileşen Dorukhan Toköz, Peres, Cornelius ve Trondsen'in kadroda yer alması bekleniyor.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli maç kadrosunda yer almayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA