Trabzonspor - Galatasaray CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ve Galatasaray, Trabzon'da karşı karşıya geliyor. Lige üç galibiyetle başlayan Fırtına ve 7 puanı bulunan Aslan'ın kapışması büyük heyecana sahne olacak. Trabzonspor - Galatasaray maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz.
Süper Lig'de Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, 4. sırada yer alıyor.
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Vitor Hugo, Edgar Ie, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Anastosios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Aanholt, Kerem, Morutan, Berkan, Nelsson, Luyindama, Cidaldau, Emre Kılınç, Halil
Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek.
Trabzonspor'da Djaniny ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor. İyileşen Dorukhan Toköz, Peres, Cornelius ve Trondsen'in kadroda yer alması bekleniyor.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli maç kadrosunda yer almayacak. Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.
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