Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan Fatih Terim’in A Milli Takımı çalıştıracağına yönelik iddialara yanıt

"HOCAMIZIN MİLLİ TAKIMA GİTMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Elmas, bir basın mensubunun 'Fatih Terim'e milli takımdan teklif gelirse düşünceniz ne olur?' şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bizim düşüncemiz çok net. Hocamızla beraber uzun vadeli bir planlama yaptık. Galatasaray'ın geleceğine etki edecek bir takım kuruyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeye asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum."

"DIŞARIDAN YORUMLARA GÖRE AİLE İÇİNDE KARAR VERMİYORUZ"

Elmas, bir basın mensubunun Kerem Aktürk'ün durumuna ilişkin sorusuna ise, "Biz bir aileyiz, takımımız da bir aile. Ailemizin büyük bir parçası. Dışarıdan gelen yorumlarla da aile içerisinde karar vermiyoruz. Biz içeride ne olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı da çok iyi tanıyoruz, karakterlerini çok iyi biliyoruz. Galatasaray'a layık oldukları için zaten bu takımdalar. Dışarıdan yorumlara göre aile içi konularda karar almayacak kadar ailemizi seviyoruz" yanıtını verdi.