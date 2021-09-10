Son dakika: Jeremain Lens'in talebi Beşiktaş yönetimini çıldırttı
Son dakika haberine göre: Bu sezon yaptığı transferlerle Avrupa'da yankı uyandıran Beşiktaş'ta Lens'in talebi ise ağızları açık bıraktı. Miralem Pjanic, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi gibi yıldızları kadrosuna katan siyah beyazlılar, bir yandan da elinde kalan yabancı futbolcularla yolları ayırmaya çalışırken, Hollandalı futbolcu Lens'in istekleri yönetimi çıldırttı.
Geçen sezon çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezona da iyi başladı. Önümüzdeki hafta Alman devi Borussia Dortmund'u ağırlayacak siyah beyazlılarda yönetim hep yeni transferlerle uğraşırken hem de eski oyuncuların kaprislerini çözmeye çalıştı. Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Jereman Lens'in talepi herkesi şok etti.
AYRILMAK İÇİN İSTEDİKLERİ ŞOK ETTİ! 'CİPİ DE VERİN...'
Transferin bitimine bir gün kala akşam saatlerinde Beşiktaş yönetimi kadro dışı bıraktığı 29 yaşındaki oyuncu ile anlaşma zemini sağladı.
Ljajic sabah kararından caydı. Evrakları imzalamayacağını belirtip, takımda kaldı.
AKŞAM ONAYLADI SABAH KARARINDAN CAYDI!
Siyah-beyazlı yönetim, 7 Eylül akşamında sözleşme feshi için anlaşma sağladığı oyuncuya resmi evrakları hazır edip gönderdi. Transferin biteceği 8 Eylül sabahı imzalayarak geri göndermesini bekledi. 29 yaşındaki oyuncu akşam yapılan anlaşmadan sabah saatlerinde caydı ve evrakları imzalamayacağını ileterek takımdan ayrılmadı.
DAHA YENİ 3 MİLYON EURO TAKSİT ÖDENDİ!
Yıllık ücreti 3.2 milyon Euro olan ve vergisiyle birlikte 4.5 milyon Euro maliyeti bulunan tecrübeli oyuncunun derdi bitmedi. Siyah-beyazlılar yollarını ayıramadığı Ljajic için önceki gün er İtalyan ekibi Torino'ya yaklaşık 3 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.
BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ 25 MİLYON EURO...
Boşnak oyuncu için geçmiş ve vadesi gelen taksitleri ödeyen yönetimin bu durumdan bir hayli keyifsiz olduğu kaydedildi. Ljajic'in Beşiktaş'a 4 yıllık maliyeti 25 milyon Euro oldu.
LENS'TEN GELEN İSTEK ÇİLEDEN ÇIKARDI!
Beşiktaş'ın kurtulmaya çalıştığı bir diğer isim de Jereman Lens! Hollandalı oyuncudan gelen istekle şok yaşayan Beşiktaş yönetimi çileden çıktı.
Siyah-beyazlılar geçen sezonu Karagümrük'te kiralık geçiren Jeremain Lens'ten de kurtulamadı. Beşiktaş, Ljajic'le olduğu gibi 33 yaşındaki Hollandalı ile de son güne kadar fesih pazarlığı yaptı.
Bu girişimlerde başarılı sağlanamadı. 1.8 milyon Euro maaşı olan Lens, takıma tahsis edilen lüks ciplerden bir tanesinin direkt olarak kendisine verilmesini talep etti.
Bu son istekle çileden çıkan Beşiktaş, iki oyuncunun da sözleşmelerinin bitecek olması nedeniyle sezon sonunu iple çekmeye başladı.
Fenerbahçe'den kadroya katılan Jereman Lens, Beşiktaş formasıyla 102 maça çıktı. 12 gol atan Hollandalı oyuncu 20 de asist yaptı.
BUNUN ADI SOĞUK SAVAŞ!
Beşiktaş kadro dışı bırakmasına rağmen takımdan ayrılmayan 3 isim (Ljajic, Lens ve Douglas) için önemli yaptırımlar uygulayacak. Bu oyuncular A Takım'a yaklaştırılmayacaklar. Araçlarını A Takım otoparkına park edemeyecekler.
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