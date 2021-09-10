Son dakika: Jeremain Lens’in talebi Beşiktaş yönetimini çıldırttı

Bu girişimlerde başarılı sağlanamadı. 1.8 milyon Euro maaşı olan Lens, takıma tahsis edilen lüks ciplerden bir tanesinin direkt olarak kendisine verilmesini talep etti.

Bu son istekle çileden çıkan Beşiktaş, iki oyuncunun da sözleşmelerinin bitecek olması nedeniyle sezon sonunu iple çekmeye başladı.

Fenerbahçe'den kadroya katılan Jereman Lens, Beşiktaş formasıyla 102 maça çıktı. 12 gol atan Hollandalı oyuncu 20 de asist yaptı.