Son dakika: Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti

Galatasaray eski Başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti.

Galatasaray Kulübü'nün 35. başkanlığını yapan Yarsuvat, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

GALATASARAY'IN EN YAŞLI BAŞKANI OLMUŞTU

Duygun Yarsuvat 2 Ekim'de Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı seçimlerine aday olmuş; 25 Ekim 2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda 1777 oy alarak rakibi Alp Yalman'a 211 oy fark atarak 35. Galatasaray SK başkanı seçilmişti.

Yarsuvat, Galatasaray Spor Kulübü tarihinde en yaşlı seçilmiş başkan olarak kulüp tarihine geçmişti.

DUYGUN YARSUVAT KİMDİR?

Orta öğrenimini 1948-1957 yılları arasında Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1961 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak atandı. Lisansüstü eğitim çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladı, 1964 yılında Belçika'da Brüksel Kitle İletişim Araçları Enstitüsü; 1966 yılında Amerika'da Princeton Üniversitesi'nde devam etti. 1966 yılında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti ve İlgili Ceza Hükümleri" başlıklı teziyle "hukuk doktoru" unvanını aldı.

1971 yılında ise aynı üniversitede "Trafik Suçları Kriminolojisi" isimli tezi, heyet tarafından ittifakla kabul edilerek "doçent" oldu. 1978 yılında "Çalışma Ceza Hukuku" başlıklı tezi İstanbul Üniversitesi tarafından kabul edilerek, "profesör" oldu.

1967 yılında Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk Master'ı yaptı. 1978 yılında İsviçre'de Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü kapsamında çalışmalarını sürdürdü.