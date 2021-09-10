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Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao ilk antremanına çıktı

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Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Galatasaray’ın yeni transferi Gustavo Assunçao ilk antremanına çıktı

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda transfer döneminin son günü kadroya katılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao da yeni takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, 2021-2022 Süper Lig Sezonu dördüncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına perşembe akşamı yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana bölgesel diziliş ile ısınma hareketleriyle başlandı.

Yeni transfer Gustavo Assunção ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını cuma akşamı saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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