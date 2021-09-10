Galatasaray’ın yeni transferi Gustavo Assunçao ilk antremanına çıktı

Galatasaray, 2021-2022 Süper Lig Sezonu dördüncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına perşembe akşamı yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana bölgesel diziliş ile ısınma hareketleriyle başlandı.