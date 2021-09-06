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Transferde flaş gelişme: Galatasaray rotayı Dieng'e çevirdi!

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Giriş Tarihi: 06.09.2021
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Transferde flaş gelişme: Galatasaray rotayı Dieng’e çevirdi!

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala hareketlenme var. Geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes’ten olumsuz cevap alan Sarı Kırmızılılar rotasını Aliou Dieng'e kırmak zorunda kaldı. İşte transfere ilişkin tüm detaylar...

Benfica'nın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes'ten maliyeti nedeniyle vagzeçen Cimbom, listesindeki bir başka isme yöneldi.

Aslan'ın Aliou Dieng için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Dieng transferinin sonuçlanması için yönetim ile sürekli temas halinde olduğu bildirildi.



Al Ahly takımında forma giyen Malili ön libero Aliou Dieng'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncu Mısır takımına 2019 yılında transfer olmuştu.



BİTMEK BİLMEZ ENERJİSİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Kariyerinde 142 karşılaşmaya çıkan Dieng, bitmek bilmez enerjisisiyle dikkat çekiyor. Genç oyuncu, kariyerinde 4 gol atarken 8 de asiste imza attı.



Dieng, 2019 yılında Cezayir ekibi MC alger'den Al Ahly'ye 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Meyer’den Galatasaray derbisi yorumu MEYER'DEN GALATASARAY DERBİSİ YORUMU

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