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Fenerbahçe Miguel Crespo'yu transfer ettiğini resmen açıkladı

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Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Fenerbahçe Miguel Crespo’yu transfer ettiğini resmen açıkladı

Son dakika haberine göre: Süper Lig'de transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Estoril Praia'dan Miguel Crespo’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Estoril Praia'dan Miguel Crespo'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı.

Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz."

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