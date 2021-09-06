Fenerbahçe Miguel Crespo'yu transfer ettiğini resmen açıkladı
Son dakika haberine göre: Süper Lig'de transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Estoril Praia'dan Miguel Crespo’yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, Estoril Praia'dan Miguel Crespo'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı.
Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz."
Ailemize hoş geldin Miguel Crespo! 💛💙 pic.twitter.com/h96ypt5PEr— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 6, 2021