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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Caner Erkin Fatih Karagümrük'e transfer oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Caner Erkin Fatih Karagümrük’e transfer oldu

Son dakika spor haberi... Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i transfer ettiklerini duyurdu. Caner Erkin "Çubuklu altında yaşadığım şampiyonlukları, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım" paylaşımıyla Fenerbahçe taraftarına ve camiasına veda etti.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Caner Erkin'e teşekkür mesajı yayımladı.

Mesajda, "Teşekkürler Caner Erkin Oyuncumuz Caner Erkin, Süper Lig takımlarından Vavacars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

CANER'DEN FENERBAHÇE'YE VEDA

Yıldız futbolcu, "Fenerbahçe formasını giydiğim her an, sahada mücadele etme hırsını, savaşmayı hiçbir zaman bırakmadım. Çubuklu altında yaşadığım şampiyonlukları, geçirdiğim güzel günleri hiçbir zaman unutmayacağım" ifadeleriyle sarı lacivertli camiaya veda etti.

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