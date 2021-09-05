Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer'den Galatasaray derbisi yorumu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer şampiyonluk yaşamak için sabırsızlandığını dile getirdi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin Borussia Dortmund-Schalke 04 derbisinden büyük olduğunu söyleyen Max Meyer, "Bu maçlarda oynamayı bekliyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer, sezon öncesi hazırlık kampı geçirmemesine rağmen forma giymeye hazır olduğunu ve sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasına katkı sağlamak istediğini söyledi.
Sarı-lacivertli kulübün serbest oyuncu statüsünde kadrosuna kattığı ve 2 yıllık sözleşme imzaladığı Meyer, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Çok büyük bir kulübe katıldığını belirten 25 yaşındaki Alman futbolcu, "Sezon öncesi hazırlık kampı geçirmedim ama bireysel olarak çok çalıştım. İyi durumdayım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi bir takıma sahibiz. Teknik direktörümüz iyi, idmanlar sert ve yoğun geçiyor. Bu idman şeklini seviyorum. Burada başarılı olmak istiyorum. Kulübün bir şampiyonluk hedefi var ve ben de buna ulaşmak için elimden geleni yapmak istiyorum." diye konuştu.
Süper Lig'i takip ettiğini aktaran Max Meyer, "Almanya'da çok Türk var. Türk arkadaşlarım ve Fenerbahçeli arkadaşlarım var. Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçları çetin geçiyor. Zor ve agresif bir lig. İyi bir takımız ve geniş bir kadroya sahibiz. Rekabetle beraber kalite de artacaktır." ifadelerini kullandı.
Orta sahada 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yaptığını kaydeden Alman futbolcu, "Ancak 8 numarada oynamak benim için daha iyi. 6 numarada da kendimi iyi hissediyorum. Schalke 04'te 10 numara da oynamıştım. Son 2 yılda ise biraz daha geride oynamaya başladım." şeklinde görüş belirtti.
Meyer, Fenerbahçe-Galatasaray derbileriyle ilgili bir soru üzerine ise "Büyük bir derbi olduğunu düşünüyorum. Almanya'da Borussia Dortmund-Schalke 04 derbileri oldukça önemli. Ama buradaki derbinin çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Schalke 04'te Galatasaray'a karşı oynamıştım. Atmosfer çok iyiydi. Sabırsızlıkla bu maçları oynamayı bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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