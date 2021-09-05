Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Meyer’den Galatasaray derbisi yorumu

Çok büyük bir kulübe katıldığını belirten 25 yaşındaki Alman futbolcu, "Sezon öncesi hazırlık kampı geçirmedim ama bireysel olarak çok çalıştım. İyi durumdayım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi bir takıma sahibiz. Teknik direktörümüz iyi, idmanlar sert ve yoğun geçiyor. Bu idman şeklini seviyorum. Burada başarılı olmak istiyorum. Kulübün bir şampiyonluk hedefi var ve ben de buna ulaşmak için elimden geleni yapmak istiyorum." diye konuştu.