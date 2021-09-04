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Cebelitarık - Türkiye CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 04.09.2021
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Cebelitarık - Türkiye CANLI ANLATIM

A Millilerimiz Dünya Kupası Elemeri G Grubu 5.maçında Cebelitarık ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. A Millilerde hedef mutlak 3 puan. Cebelitarık - Türkiye maçı canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

CEBELİTARIK - TÜRKİYE MAÇI CANLI ANLATIM

BURAK YILMAZ YOK!

Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık son sırada yer alıyor. A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Grupta aynı gün Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak.

TÜRKİYE 597. MAÇINA ÇIKIYOR

Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 597. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 320'si resmi, 276'sı özel 596 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 253'ü deplasmanda, 260'ı evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 792 gol attı, kalesinde 853 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 596 karşılaşmanın 513'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 596 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

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