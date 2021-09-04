Cebelitarık - Türkiye CANLI ANLATIM

BURAK YILMAZ YOK!

Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık son sırada yer alıyor. A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Grupta aynı gün Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak.

TÜRKİYE 597. MAÇINA ÇIKIYOR

Milli Futbol Takımı, Karadağ maçıyla tarihinde 597. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 320'si resmi, 276'sı özel 596 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 226 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.