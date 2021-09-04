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Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü! Türkiye 3-0 Hollanda (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
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Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü! Türkiye 3-0 Hollanda MAÇ SONUCU-ÖZET

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Hollanda ile oynadığı maçta rakibine set vermedi ve maçı 3-0'lık skorla alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oldukça iyi bir yol çizen A Milli Kadın Voleybol Takımı, finale giden yolda güçlü rakibi Sırbistan'a setlerde 3-1 mağlup olmuş ve final şansını kaybetmişti.

Milliler, üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0'lık setlerle ayrılan Filenin Sultanları, bronz madalyanın sahibi oldu.

1. set sonucu: Türkiye 25 - 20 Hollanda
2. set sonucu: Türkiye 25 - 19 Hollanda
3. Set sonucu: Türkiye 25 - 23 Hollanda

SIRBİSTAN MAÇINDA NELER OLDU?

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmaya 3-0'lık seriyle başlayan Türkiye, ilk sette farkı 5 sayıya kadar (13-8) çıkardı. Boskovic'in etkili performansıyla 7-1'lik seri yakalayan Sırbistan karşısında 15-14 geriye düşen milliler, daha sonra toparlanarak 42 dakika süren ilk seti 34-32 aldı.

İkinci sete iyi başlayan taraf 4-0'lık seriyle Sırbistan oldu. Boskovic ile sayı üretmeye devam eden Sırbistan durumu 16-12 yapsa da milliler, 16-16'lık eşitliği yakalamasını bildi. Son bölüme 21-18 önde giren Türkiye, skor avantajını değerlendiremeyerek ikinci seti 28-26 kaybetti: 1-1

A Milli Takım, ilk bölümde istediği performansı sergileyemediği üçüncü sette, 5 sayı geriden gelerek 19-19'luk eşitliği yakalamasına rağmen yine sonunu getiremedi. Sırbistan, 25-23'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette üst üste hatalar yapan ve oyundan kopan milli takım, seti 25-13, karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.Finale yükselen Sırbistan'da 39 sayı kaydeden Boskovic, maçın en skorer ismi oldu. Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

GUIDETTI: ÇOK GENÇ BİR TAKIMIZ

Ay-Yıldızlılar'ın hocası Giovanni Guidetti, kaybedilen mücadele sonrasında şunları söyledi: "Elimize çok fazla şans geldi ama hala bu stres anlarıyla mücadele etmek için çok genç bir takımız. Turnuvanın en iyi takımına karşı kaybettik. Sadece finali onlara karşı oynamak yerine, yarı finalde onlarla karşılaştık."

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'da oynanan 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ardından katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak bizleri gururlandıran Filenin Sultanlarının başarısında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın gelecekte katılacağı şampiyonalarda daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum."

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