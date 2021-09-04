Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü! Türkiye 3-0 Hollanda (MAÇ SONUCU-ÖZET)

GUIDETTI: ÇOK GENÇ BİR TAKIMIZ

Ay-Yıldızlılar'ın hocası Giovanni Guidetti, kaybedilen mücadele sonrasında şunları söyledi: "Elimize çok fazla şans geldi ama hala bu stres anlarıyla mücadele etmek için çok genç bir takımız. Turnuvanın en iyi takımına karşı kaybettik. Sadece finali onlara karşı oynamak yerine, yarı finalde onlarla karşılaştık."

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'da oynanan 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ardından katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak bizleri gururlandıran Filenin Sultanlarının başarısında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın gelecekte katılacağı şampiyonalarda daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum."