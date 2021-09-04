04 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'den son dakika transfer açıklaması: Miguel Crespo'yu transfer ettiğini açıkladı

Fenerbahçe'den son dakika transfer açıklaması: Miguel Crespo'yu transfer ettiğini açıkladı

SPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2021 Güncelleme Tarihi: 04.09.2021
ABONE OL
Fenerbahçe’den son dakika transfer açıklaması: Miguel Crespo’yu transfer ettiğini açıkladı

Fenerbahçe tarafından yapılan son dakika açıklamasında "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Portekiz'de Estoril forması giyen 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu orta saha oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 5 Eylül Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir. " ifadeleri kullanıldı.

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Fenerbahçe Portekiz'in GD Estoril Praia takımında forma giyen ve sözleşmesi 2022 yılında sonra erecek olan Miguel Crespo'yu transfer etti. Fransa'nın Lyon şehrinde doğan 24 yaşındaki Crespo Portekiz vatandaşı... Crespo, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve orta saha sol pozisyonunda da görev yapabiliyor. Crespo 2019 yılında Braga B takımından bedelsiz olarak GD Estoril Praia takımına transfer olmuştu. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 600 bin Euro. Crespo Estoril formasıyla 60 maça çıktı ve 9 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA