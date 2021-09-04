Fenerbahçe’den son dakika transfer açıklaması: Miguel Crespo’yu transfer ettiğini açıkladı

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Fenerbahçe Portekiz'in GD Estoril Praia takımında forma giyen ve sözleşmesi 2022 yılında sonra erecek olan Miguel Crespo'yu transfer etti. Fransa'nın Lyon şehrinde doğan 24 yaşındaki Crespo Portekiz vatandaşı... Crespo, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve orta saha sol pozisyonunda da görev yapabiliyor. Crespo 2019 yılında Braga B takımından bedelsiz olarak GD Estoril Praia takımına transfer olmuştu. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 600 bin Euro. Crespo Estoril formasıyla 60 maça çıktı ve 9 gol atarken, 5 de asist yaptı.

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