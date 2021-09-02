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Son dakika: Beşiktaş bombayı patlattı! Pjanic Kartal oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Son dakika: Beşiktaş bombayı patlattı! Pjanic Kartal oldu

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş, Barcelona forması giyen Miralem Pjanic'in 1 yıllığına kiralanması konusunda oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.

Özel uçakla İstanbul'a gelecek olan Bosna-Hersekli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve belgeleri UEFA'ya yetiştirilmeye çalışılacak.

1 yıllık kiralık sözleşmenin imzalandığı, sağlık kontrolü sonuçlarının gece 01.00'e kadar yetiştirileceği belirtilirken aksi takdirde UEFA listesine yazılamayacak olan Pjanıc sadece Süper Lig'de Beşiktaş forması giyecek.

Miralem Pjanic Beşiktaş’ta MİRALEM PJANİC BEŞİKTAŞ'TA

60 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU

31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yıl 60 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Pjanic geçtiğimiz sezon 30 maçta görev almış takımına gol ya da asistlik katkı sağlayamamıştı.

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