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Son dakika: Aytemiz Alanyaspor'dan flaş açıklama: Çağdaş Atan ile yollarımız ayrıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Son dakika: Aytemiz Alanyaspor’dan flaş açıklama: Çağdaş Atan ile yollarımız ayrıldı

Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

SON DAKİKA: Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan'a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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