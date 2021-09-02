Son dakika: Aytemiz Alanyaspor’dan flaş açıklama: Çağdaş Atan ile yollarımız ayrıldı

SON DAKİKA: Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan'a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.