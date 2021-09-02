UEFA, Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek? Avrupa için transfer sezonu hangi tarihte bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa Ligi için UEFA'ya bugün kadrosunu teslim edecek Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroların son hali vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, UEFA, Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek? Avrupa için transfer sezonu hangi tarihte bitecek?

2021 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.