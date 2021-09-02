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UEFA, Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek? Avrupa için transfer sezonu hangi tarihte bitecek?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.09.2021
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UEFA, Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek? Avrupa için transfer sezonu hangi tarihte bitecek?

UEFA, Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz transfer döneminin son günlerine geldiğimiz dönemde takımların kadroları çeşitlenmeye başladı. Diğer yandan avrupa mücadelesini sürdüren takımların kadrolarını bildireceği tarih merak ediliyor. İşte, UEFA, Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek? Avrupa için transfer sezonu hangi tarihte bitecek?

UEFA, Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek? Avrupa için transfer sezonu hangi tarihte bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa Ligi için UEFA'ya bugün kadrosunu teslim edecek Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroların son hali vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, UEFA, Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek? Avrupa için transfer sezonu hangi tarihte bitecek?

2021 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, TFF yönetim kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesine karar verdi.

Böylelikle 1 Eylül'de biteceği duyurulan yaz transfer döneminin 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül 2021 tarihinde biteceği duyuruldu.

Ancak Avrupa kupalarında oynayacak oyuncuların olacağı son liste bugün teslim edilecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacağı duyurulmuştu. TFF kararı sonrasında bu tarihler de 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek şekilde değiştirildi.

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