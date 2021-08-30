30 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor | Bir teknik direktörün daha görevine son verildi

Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor | Bir teknik direktörün daha görevine son verildi

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
ABONE OL
Süper Lig’de yaprak dökümü sürüyor | Bir teknik direktörün daha görevine son verildi

Adana Demirspor'un tenik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmasının ardından Süper Lig'den bir ayrılık haberi daha geldi. Alanyaspor, tenik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig'in 3. haftasının ardından bir ayrılık da Aytemiz Alanyaspor'da yaşandı. Son maçında Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

Alanyaspor ilk 3 haftada topladığı 3 puanla 13. sırada yer alıyor.

Çağdaş Atan, Süper Lig'de bu sezon görevinden ayrılan 5. teknik adam oldu.

Son olarak Süper Lig'e yeni çıkan Adana Demirspor art arda gelen başarısız sonuçlar sonrası Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA