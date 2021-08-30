Süper Lig’de yaprak dökümü sürüyor | Bir teknik direktörün daha görevine son verildi

Süper Lig'in 3. haftasının ardından bir ayrılık da Aytemiz Alanyaspor'da yaşandı. Son maçında Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

Alanyaspor ilk 3 haftada topladığı 3 puanla 13. sırada yer alıyor.

Çağdaş Atan, Süper Lig'de bu sezon görevinden ayrılan 5. teknik adam oldu.

Son olarak Süper Lig'e yeni çıkan Adana Demirspor art arda gelen başarısız sonuçlar sonrası Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.