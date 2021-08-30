Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor | Bir teknik direktörün daha görevine son verildi
SPOR ahaber.com.tr
Adana Demirspor'un tenik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmasının ardından Süper Lig'den bir ayrılık haberi daha geldi. Alanyaspor, tenik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig'in 3. haftasının ardından bir ayrılık da Aytemiz Alanyaspor'da yaşandı. Son maçında Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.
Alanyaspor ilk 3 haftada topladığı 3 puanla 13. sırada yer alıyor.
Çağdaş Atan, Süper Lig'de bu sezon görevinden ayrılan 5. teknik adam oldu.
Son olarak Süper Lig'e yeni çıkan Adana Demirspor art arda gelen başarısız sonuçlar sonrası Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.