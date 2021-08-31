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Son dakika | Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

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Giriş Tarihi: 31.08.2021
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Son dakika | Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi...Sarı lacivertli kulüp, Halil Dervişoğlu için Brentford ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin transferi bir kaç güne açıklaması bekleniyor.

Transfer döneminin son günlerinde hareketliliğini artıran Fenerbahçe, Premier League takımlarından Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu transferi için sona yaklaştı. Milli futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlayan Fenerbahçe yetkilileri, 21 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerini tamamlamak üzere. Süper Lig'den takımların radarında olan Halil Dervişoğlu için Brentford ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin transferi bir kaç güne açıklaması bekleniyor.

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