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Fenerbahçe'den Diego Rossi harekatı! Sarı lacivertliler kiralama teklifi sundu

SPOR
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Fenerbahçe’den Diego Rossi harekatı! Sarı lacivertliler kiralama teklifi sundu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Amerika MLS Ligi takımlarından Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi için sarı lacivertliler kiralama teklifi sundu.

Yaz transfer sezonunu sessiz geçiren Fenerbahçe, 2 Eylül'de UEFA'ya vereceği futbolcu listesi öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

A Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, Amerika MLS Ligi takımlarından Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi için kiralama teklifinde bulundu.

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Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, yıldız ismi Salı akşamı İstanbul'a getirmek istediği kaydedildi.

DIEGO ROSSİ KİMDİR?

5 Mart 1998'de Uruguay'da dünyaya gelen Diego Rossi, 1.70 boyunda ve kanat forvet olarak görev yapıyor. Oyuncu, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.

Kariyerine Penarol'de başlayan Diego Rossi, 2017-18 sezonunda 2.5 milyon euro bedelle Los Angeles FC'ye transfer olmuştu.

Diego Rossi, bu sezon toplamda 19 müsabakada forma giyerken 6 gol 1 asist üretti.

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