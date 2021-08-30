Son dakika transfer haberi: Milli yıldız Ozan Kabak Norwich City'e kiralandı!
Geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi Liverpool'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Schalke 04'e dönen Ozan Kabak, Premier Lig'e döndü. Milli oyuncu Norwich City'e kiralandı. İşte detaylar...
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak geçtiğimiz sezon Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a kiralanmıştı. Schalke'nin küme düşmesi nedeniyle Bundesliga 2'de forma giymek istemeyen milli futbolcunun yeni durağının neresi olacağı merak konusuydu.
Ada ekiplerinden Norwich Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı. Sağlık kontrollerinden geçen genç futbolcu kendisini Premier Lig ekibine bağlayan sözleşmeye imzasını attı.
NORWICH CITY TRANSFERİ AÇIKLADI
Premier Lig ekibi Norwich City, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
🇹🇷 #WelcomeKabak 🇹🇷 pic.twitter.com/BGxqwRDT7B— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 30, 2021
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