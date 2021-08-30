Fenerbahçe’de golcü transferi gelişmesi! Edinson Cavani için imkanlar seferber edilecek

Avrupa Ligi için 2 Eylül'de UEFA'ya kadro listesini verecek olan Fenerbahçe , transferlerin önemli bir bölümünü o güne kadar yetiştirmek istiyor. En çok merak edilen konu ise forvete kimin geleceği...

Pek çok isimle görüşen Sarı-Lacivertliler'de, gündeme giren son aday bomba etkisi yarattı. Fenerbahçe'nin, Cristiano Ronaldo transferi sonrası Manchester United'dan ayrılacağı konuşulan Edinson Cavani için devreye girdiği iddia edildi. Avrupa'da transfer dönemi, yarın itibarıyla sona eriyor. Bizde ise 8 Eylül'e kadar devam ediyor. Bu kısa sürede eğer Uruguaylı yıldız başka bir takımla anlaşmazsa Başkan Ali Koç düğmeye basacak.

FORMASI RONALDO'YA VERİLDİ

Giydiği 7 numaralı formayı Ronaldo'ya vermesi istenen Cavani, bu teklifi kabul etmişti. Ancak yaşanan son gelişmelerden rahatsızlık duyan Cavani'nin, İngiliz devinden ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Kontratının bitmesine 1 sene kalan Cavani'nin, maliyeti nedeniyle bonservis istenmeden gönderilmesi gündemde.