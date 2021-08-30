Nihat Türkmenoğlu Tokyo Paralimpik Oyunları’nda finale çıktı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, yarı finalde bir diğer Türk sporcu Bahattin Hekimoğlu'nu eleyerek finale çıktı ve madalyayı garantiledi.

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında iki milli sporcu yarı finalde birbirinin rakibi oldu.

Nihat, rakibi Bahattin'i 139-132 yenerek adını finale yazdırdı. Bahattin ise bronz madalya kazanmak için mücadele edecek.

Nihat Türkmenoğlu'nun final müsabakası TSİ 14.52'de, Bahattin Hekimoğlu'nun bronz madalya maçı ise TSİ 14.35'te yapılacak.

2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARI

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu, bronz madalya kazandı.

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında Bahattin, bronz madalya maçında İran'dan Mohammadreza Zandi'yle karşılaştı.

Rakibini 139-134 mağlup eden Bahattin, bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı takip etti.