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Son dakika | Milli sporcu Abdullah Öztürk olimpiyat şampiyonu oldu

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Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Son dakika | Milli sporcu Abdullah Öztürk olimpiyat şampiyonu oldu

Son dakika haberi...2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (C4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young Gun Kim'i 3-1 yenerek üst üste ikinci kez paralimpik oyunları şampiyonu oldu. Milli sporcu ayrıca Türkiye'ye, Tokyo'daki ilk altın madalyasını getirmeyi de başardı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, ilk altın madalyasını kazandı. Masa tenisi tek erkeklerde (C4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young Gun Kim'i 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Üst üste ikinci kez paralimpik oyunlar şampiyonu olan Öztürk, bu başarısıyla para halterci Nazmiye Muratlı'dan sonra üst üste paralimpik oyunları şampiyonu alan 2. sporcu olurken, toplamda da 3. madalyasını kazanarak bunu başaran 3. sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

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