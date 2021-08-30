Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’dan galibiyet yorumu

"MUTLUYUM, BU RUHLA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Pereira, zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Yoğun bir haftaydı bizim için. Finlandiya'ya seyahat ettik ve orada sentetik çimde bir maç yaptık. O maçın da duygusal yükü ağırdı, çünkü gruplara kalmak istiyorduk. O maçı tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndük ve İzmir seyahati başladı. Gerçekten çok büyük bir takım ruhu sergiledik. Oyuncularım çok özgüvenli oynadılar, iyi bir takıma karşı ve motive bir takıma karşı oynadılar. Çünkü onlar da ilk iki maçlarını kazanmışlardı. Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık ama 2-0 gibi net bir skor aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımız futbolcularımızla gurur duyuyorlardır diye düşünüyorum. Oyuncularımıza şapka çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Mutluyum, bu ruhla devam etmemiz gerekiyor" dedi.



"HERKES BİRLİK OLMUŞ DURUMDA"

Bir spor yorumcusunun kendisini Che Guevara'ya benzettiğinin sorulması üzerine Pereira, "Daha önce çok fazla isim taktılar ama bu tarz bir isim takmamışlardı. Tabii ki bu takımının ortaya koymuş olduğu ruhta en büyük pay oyuncularımın. Çok iyi çalışıyorlar ve birlik halindeler. Henüz yolun başındayız ama herkes birlik olmuş durumda. Tecrübeli oyuncular, genç oyuncuları koruyor ve onlara yardım ediyor. Herkes takıma yardım etmek için hazır. Bunun için de oyuncularımızı tebrik etmek gerekir diye düşünüyorum. Bunlar taktik ve sistemden daha önemli şeylerdir" diye konuştu.