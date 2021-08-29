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Ronaldo'suz ilk maçta Juventus mağlup I Juventus 0-1 Empoli (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 29.08.2021 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021
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Ronaldo’suz ilk maçta Juventus mağlup I Juventus 0-1 Empoli MAÇ SONUCU

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Juventus evinde konuk ettiği Empoli'ye 1-0 mağlup oldu. Juventus Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ayrılığının ardından çıktığı ilk maçı da kaybetmiş oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında Juventus, konuk ettiği Empoli'ye 1-0 yenildi.

Lig tarihinde en çok şampiyonluğu bulunan kulüplerden olan ve şampiyonluk favorilerinden gösterilen Juventus, sahasında Serie A'ya bu sezon yeniden yükselen Empoli'yi ağırladı.

Konuk Empoli, 21. dakikada Mancuso'nun golüyle devreyi 1-0 üstünlükle tamamladı.

İLK YENİLGİYİ ALDILAR

kinci yarıda Juventus, bazı fırsatlar yakalasa da beraberlik golünü bulamayınca, Empoli sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Empoli, bu sezonki ilk galibiyetini alırken, Juventus da ilk yenilgisini yaşadı.

Bu arada, Juventus da Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo ayrıldıktan sonra ligde çıktığı ilk maçı kaybetmiş oldu.

Serie A'da gecenin bir diğer maçında Fiorentina, konuk ettiği Torino'yu 2-1 yendi.

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