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Beşiktaş'ta Salih Uçan profesyonel kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 28.08.2021
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Beşiktaş’ta Salih Uçan profesyonel kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü

Beşiktaş’ta Fatih Karagümrük maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Salih Uçan, profesyonel kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

Siyah-beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı Salih Uçan, profesyonel kariyerinin ilk kırmızı kartını, Beşiktaş'ta gördü.

Mücadelenin 48'inci dakikasında orta sahada Erhun Öztümer'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı gören 27 yaşındaki orta saha oyuncu, ilk kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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