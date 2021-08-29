Kaan Ayhan Beşiktaş'a gelecek mi? Sergen Yalçın'dan son dakika açıklaması
Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından transfere ilişkin açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kaan Ayhan transferini değerlendirdi. Yalçın, Kaan Ayhan transferinin olmayacağını açıkladı.
Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın maç sonunda flaş açıklamalara imza attı.
Siyah beyazlıların uzun süredir ilgilendiği Kaan Ayhan hakkında konuşan Yalçın, "Kaan Ayhan transferi olmuyor. Kaan transferini kapattık" dedi.