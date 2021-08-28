Kara Kartal evinde kazandı I Beşiktaş 1-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 3.haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü yeni transferi Alex Texeira'nın attığı gol ile mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti. Kritik maçın 48.dakikasında Beşiktaşlı Salih Uçan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar, yeni transferi Alex Teixeira'nın 30. dakikada attığı şık golle zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
10 KİŞİ KALDI
Beşiktaş'ta, 48. dakikada Salih Uçan, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Maçta, ikinci yarıda iki takım da karşılıklı pozisyonlara girse de mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 7'ye yükseltirken Fatih Karagümrük 4 puanda kaldı.
YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda 0-0 sona eren Gaziantep maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; savunmada Fabrice N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz'ı, orta sahada Atiba Hutchinson'un yerine Alex Teixeira'yı, sol kanatta Kevin N'Koudou'nun yerine Cyle Larin'i, santrforda ise Kenan Karaman'ın yerine Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.
Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı görevlendiren Sergen Yalçın; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Salih Uçan ve Alex Teixeira, solunda ise Cyle Larin'i oynattı. Yalçın gol yollarındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu.
Siyah-beyazlıların Fatih Karagümrük karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu - Rosier, Welinton, Vida, Rıvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Salih Uçan, Teixeira, Larin, Batshuayi."
RIDVAN YILMAZ 134 GÜN SONRA
Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, bu sezon ilk kez resmi bir maçta 11'de görev yaptı. Siyah-beyazlı ekipte, Gaziantep FK maçında Fabrice N'Sakala ani bilinç kaybı yaşamış ve oyundan çıkmıştı. Fransız savunmacının hem Gaziantep'te hem de İstanbul'da tektikleri devam etmişti. N'Sakala'nın yokluğunda Rıdvan Yılmaz formayı devraldı. Genç oyuncu bu sezon ilk kez resmi bir maça 11'de başladı. Rıdvan Yılmaz geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanında N'Sakala'nın yerine oyuna sonradan dahil olmuştu. Rıdvan Yılmaz, son olarak geçtiğimiz sezonun 35'inci haftasında iç sahada oynanan Ankaragücü maçında ilk 11'de forma şansı bulmuştu.
BATSHUAYİ VE TEIXEIRA 11'DE
Siyah-beyazlı ekibin, transfer döneminde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi ve Alex Teixeira, ilk kez bir maçta 11'de görev yaptı. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almayan Teixeira ve bu maçın ardından kadroya dahil edilen Batshuayi, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. İkili, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça 11'de başladı.
BEŞİKTAŞLILAR ZAFER BAYRAMI TİŞÖRTLERİYLE SAHAYA ÇIKTI
Siyah-beyazlı ekipte futbolcular, karşılaşma öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tişörtleriyle ısınmaya çıktı. Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü unutulmadı. Siyah-beyazlı futbolcular, maç öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere sahaya '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazılı tişörtlerle çıktı. Tişörtün üstünde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı da yer aldı. Ayrıca karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı okunurken, skorboardlarda da '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazısı yer aldı ve Mustafa Kemal Atatürk resmi de skorboardlarda gösterildi.
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