Kara Kartal evinde kazandı I Beşiktaş 1-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU-ÖZET)

BATSHUAYİ VE TEIXEIRA 11'DE



Siyah-beyazlı ekibin, transfer döneminde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi ve Alex Teixeira, ilk kez bir maçta 11'de görev yaptı. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almayan Teixeira ve bu maçın ardından kadroya dahil edilen Batshuayi, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. İkili, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça 11'de başladı.



BEŞİKTAŞLILAR ZAFER BAYRAMI TİŞÖRTLERİYLE SAHAYA ÇIKTI



Siyah-beyazlı ekipte futbolcular, karşılaşma öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı tişörtleriyle ısınmaya çıktı. Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü unutulmadı. Siyah-beyazlı futbolcular, maç öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirmek üzere sahaya '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazılı tişörtlerle çıktı. Tişörtün üstünde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı da yer aldı. Ayrıca karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı okunurken, skorboardlarda da '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' yazısı yer aldı ve Mustafa Kemal Atatürk resmi de skorboardlarda gösterildi.

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