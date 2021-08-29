Sergen Yalçın'dan Karagümrük maçı sonrası Cüneyt Çakır açıklaması: 4.hakem bizi kandırdı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3.haftasında Fatih Karagümrük maçında gelen galibiyetin ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Çıkan kırmızı kart sonrası Necip Uysal'ı oyuna alan Yalçın "4-4-1'e dönünce Necip'i tercih ettik. Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. Türk oynatmanız lazım dedi, biz de Necip'i aldık. 3. oyuncumuz atılınca Türk sokmak gerekiyor galiba. Biz öyle biliyoruz." dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır hakkında konuştu.
KAZANMAK MUTLULUK VERİCİ
"10 kişi olmamıza rağmen daha farklı olabilirdi, mücadeleden gayet memnunum. İyi bir takımla oynadık, topu çok iyi çeviren bir takım. Buna rağmen, özellikle 10 kişi kaldıktan sonra savunmak, böyle sezon başlangıçlarında kazanmak mutluluk verici."
SALİH'İN İLK SARISI HATALI
"Hakemlerle ilgili bu sezon çok fazla yorum yapmak istemiyorum çünkü bir şeyler değişmiyor. Salih'in ilk sarı kartına bir bakın. Sarı kartla yakından uzaktan alakası yok. İlk sarı kartın çok hatalı olduğunu düşünüyorum."
TAKIMIN KADERİYLE OYNAMAK DEMEKTİR
"Bir takımı 10 kişi bırakmak demek, o takımın kaderiyle oynamak demek. Bu bana da olsa, Karagümrük'e de olsa aynı. Yapmasınlar. İlk sarı kartın, sarı kartla alakası yok. Neye sarı kart verdiğini anlamadık."
HAKEM BİZİ KANDIRDI
"4-4-1'e dönünce Necip'i tercih ettik. Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. Türk oynatmanız lazım dedi, biz de Necip'i aldık. 3. oyuncumuz atılınca Türk sokmak gerekiyor galiba. Biz öyle biliyoruz."
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