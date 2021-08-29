Sergen Yalçın’dan Karagümrük maçı sonrası Cüneyt Çakır açıklaması: 4.hakem bizi kandırdı

TAKIMIN KADERİYLE OYNAMAK DEMEKTİR

"Bir takımı 10 kişi bırakmak demek, o takımın kaderiyle oynamak demek. Bu bana da olsa, Karagümrük'e de olsa aynı. Yapmasınlar. İlk sarı kartın, sarı kartla alakası yok. Neye sarı kart verdiğini anlamadık."

HAKEM BİZİ KANDIRDI



"4-4-1'e dönünce Necip'i tercih ettik. Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. Türk oynatmanız lazım dedi, biz de Necip'i aldık. 3. oyuncumuz atılınca Türk sokmak gerekiyor galiba. Biz öyle biliyoruz."