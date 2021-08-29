Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Kasımpaşa maçının ardından açıklamalar

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

Zinde olduğumuz bölümde 2-0 çok azdı. 4-0, 5-0'a gidebilirdik. Attığımızdan çok daha rahat pozisyonlar vardı. Bunlar olmadığı gibi 47. dakikada gol yedik. İlk yarıda Galatasaray çok iyi oynadı bana göre.

2-1 her zaman rakip için umuttur. Her geçen dakikanın aleyhimize olacağı bir gerçekti. Bu arada klasik hatalarımızdan birini yapıp yine gol yedik. İlk yarıdaki oyunun golle sonuçlanması ve oyunun buraya gelmemesi lazım.