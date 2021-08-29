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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Kasımpaşa maçının ardından açıklamalar

SPOR
Giriş Tarihi: 29.08.2021 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Kasımpaşa maçının ardından açıklamalar

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar 2-0 öne geçtiği karşılaşmada sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa Galatasaray maçının ardından Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Terim Rumen futbolcu Cicaldau'nun midesindeki sakatlık nedeniyle oyundan alındığını duyurdu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

Zinde olduğumuz bölümde 2-0 çok azdı. 4-0, 5-0'a gidebilirdik. Attığımızdan çok daha rahat pozisyonlar vardı. Bunlar olmadığı gibi 47. dakikada gol yedik. İlk yarıda Galatasaray çok iyi oynadı bana göre.

2-1 her zaman rakip için umuttur. Her geçen dakikanın aleyhimize olacağı bir gerçekti. Bu arada klasik hatalarımızdan birini yapıp yine gol yedik. İlk yarıdaki oyunun golle sonuçlanması ve oyunun buraya gelmemesi lazım.

Galatasaray olarak geçen seneden bu yana oyunu koparacak golü atamıyoruz.

Cicaldau bizim için hücumdaki en önemli kontağımız. Midesindeki bir rahatsızlık yüzünden oyundan çıktı.

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