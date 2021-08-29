29 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Altay: 0 Fenerbahçe: 2 MAÇ SONUCU | Kanarya İzmir'de galip

Altay: 0 Fenerbahçe: 2 MAÇ SONUCU | Kanarya İzmir'de galip

SPOR
Giriş Tarihi: 29.08.2021 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021
ABONE OL
Altay: 0 Fenerbahçe: 2 MAÇ SONUCU | Kanarya İzmir’de galip

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında İzmir'de Altay deplasmanına konuk oldu. İlk iki maçtan 6 puan çıkartan Sarı Lacivertliler bu maçı da kazanarak sezona 3 galibiyetle giriş yaptı. Rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin gollerini Ferdi Kadıoğlu ve Valencia kaydetti.

Süper Lig 3'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada Fenerbahçe'nin gollerini 51'inci dakikada Ferdi, 55'inci dakikada Valencia kaydetti.

Bu sonuçla 3'te 3 yapan Fenerbahçe 9 puana ulaşırken, ilk yenilgisini alan Altay 6 puanda kaldı.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, siyah beyazlı takımın başında çıktığı 8'inci resmi maçında ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

18'inci dakikada defansın arkasına sarkan Valencia topa vurmakta gecikince, kaleci Lis meşin yuvarlağa sahip oldu.

26'ncı dakikada ev sahibi ekipten Pinares'in savunmasının arkasında gönderdiği topa tehlikeyi sezerek hareketlenen kaleci Altay, Naderi'den önce sahip oldu.

33'üncü dakikada Fenerbahçe atağında topla ilerleyen Osayi-Samuel ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleyi yokladı, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

43'üncü dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Osayi-Samuel'in pasında sağdan ceza sahasına giren Muhammed'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

47'nci dakikada Muhammed'in ara pasıyla ceza sahasına giren Valencia'nın vuruşunda kaleci Lis topu ayaklarıyla kornere çeldi. Soldan Sosa'nın kullandığı kornerde Gustavo yakın mesafeden kafayı vurdu, Lis bir kez daha golü önledi.

51'inci dakikada Fenerbahçe golü buldu. Cebrail'den kaptığı topla rakiplerinden sıyrılan Ferdi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

55'inci dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in pasıyla solda topla buluşan Ferdi ceza sahasına yerden ortaladı, Valencia gelişine plase bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-2.

64'üncü dakikada Altay'ın sağdan kazandığı kornerde Rodriguez ceza sahasına kesti, Murat'ın kafa şutunda top üstten auta çıktı.

66'ncı dakikada Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim, sakatlanarak sahaya sedye ile terk etti. Kim'in yerine Serdar Aziz oyuna dahil oldu.

90+4'üncü dakikada Altaylı genç Eren'in uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.

ALTAY - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

ALTAY: Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia

Pereira’dan gençlere övgü PEREİRA'DAN GENÇLERE ÖVGÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA