Altay: 0 Fenerbahçe: 2 MAÇ SONUCU | Kanarya İzmir’de galip

55'inci dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in pasıyla solda topla buluşan Ferdi ceza sahasına yerden ortaladı, Valencia gelişine plase bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-2.

64'üncü dakikada Altay'ın sağdan kazandığı kornerde Rodriguez ceza sahasına kesti, Murat'ın kafa şutunda top üstten auta çıktı.

66'ncı dakikada Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim, sakatlanarak sahaya sedye ile terk etti. Kim'in yerine Serdar Aziz oyuna dahil oldu.

90+4'üncü dakikada Altaylı genç Eren'in uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.

ALTAY - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

ALTAY: Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia