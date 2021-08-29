Cimbom ilk yarı gündüz ikinci yarı gece I Kasımpaşa 2-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

ASLAN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Randers maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 4 değişiklik yaptı. Rumen futbolcu Olimpiu Morutan sarı-kırmızılılar ile ilk karşılaşmasında 11'de başladı.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Randers maçının 11'ine göre Paşa karşısında 4 değişiklik yaptı. Terim; Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'in yerine Victor Nelsson, Cicaldau, Morutan ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.