Cimbom ilk yarı gündüz ikinci yarı gece I Kasımpaşa 2-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 3.haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı kırmızılılar ilk yarısını 2-1 önde kapattığı maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda golleri Cicaldau ve Kerem Aktürkoğlu kaydederken, Kasımpaşa'nın golleri Jorgensen ve Umut Bozok'tan geldi.
Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam etti. Şampiyonluğun güçlü adaylarından olan ve sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına çıktı.
Maçın ilk yarısında Cicaldau ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçen Aslan, avantajını koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kasımpaşa'nın gollerini Jorgensen ve Umut Bozok kaydetti.
Bu sonuçla beraber Galatasaray puanını 7'ye yükseltirken, Kasımpaşa 5 puana çıktı.
ASLAN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Randers maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 4 değişiklik yaptı. Rumen futbolcu Olimpiu Morutan sarı-kırmızılılar ile ilk karşılaşmasında 11'de başladı.
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Randers maçının 11'ine göre Paşa karşısında 4 değişiklik yaptı. Terim; Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'in yerine Victor Nelsson, Cicaldau, Morutan ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.
MORUTAN 11'DE
Galatasaray'ın hafta içinde transfer ettiği Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçında 11'de başladı. Rander maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan ve oynadığı oyunla takdir kazanan genç futbolcu Barış Alper Yılmaz Kasımpaşa karşısında Süper Lig'de ilk kez 11'de yer aldı.
Galatasaray mücadeleye Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.
Yedeklerde ise İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli bekledi.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao yine kadroda yer almadı. Falcao, son olarak GZT Giresunspor mücadelesinde 11 dakika süre almıştı. Falcao'nun dışında Fatih Öztürk ile DeAndre Yedlin'de müsabakanın kadrosunda bulunmuyor.
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