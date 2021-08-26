Son dakika: Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira’dan gençlere övgü

"TAKIMIMIN ÇOK KOŞUP SAVAŞACAĞINI BİLİYORDUM"

Pek çok sakatlık ve benzeri problemlerle uğraştıklarını söyleyen Portekizli teknik adam, "Maalesef sakatlıklardan dolayı canımız yandı ama bugün aslında başrolü sahada savaşan, çok koşan, mücadele eden oyuncuların hak ettiğini düşünüyorum. Çok büyük bir takım ruhu ortaya koyular. Umarım sakatlarımız da en erken şekilde dönerler. Taktikten ziyade takım ruhu yaratmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki taktik de çok önemli ama yarattığınız takım ruhu belirleyici oluyor. Bugün de bunun böyle olacağını biliyordum. Takımımın çok koşup savaşacağını biliyordum. Bu yüzden sonuçtan dolayı çok mutluyum; takımımız, kulübümüz ve taraftarlarımız için" diye konuştu.

"TEVAZULU BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMELERİ GEREKİYOR"

Elindeki bütün futbolculara şans vermeye çalışan bir teknik direktör olduğunu söyleyen Pereira, şöyle konuştu: "Daha önce de dediğim gibi ben kafasında ideal 11'i olan bir teknik direktör değilim. Ben elindeki bütün futbolculara şans vermeye çalışan, onları oynatmaya çalışan bir teknik direktörüm. Yaştan bağımsız olarak söylüyorum bunu çünkü bu gençler genç oldukları için oynamıyorlar, kaliteli ve karakterli oldukları için oynuyorlar. Biz onlara inanıyoruz. Onlar da tabii ki bu şekilde şans almaya devam edecekler am çalışmaya da devam etmeleri gerekiyor. Tevazulu bir şekilde devam etmeleri gerekiyor çünkü hayatta her zaman mütevazı olmalısınız."

"HELSİNKİ'NİN KALİTELİ FUTBOLCULARI VAR"

Rakipleri HJK Helsinki'den bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Organize bir takım. Gerçekten kaliteli futbolcuları var. Onlara bu sezonda başarılar diliyorum. Umarım bu şekilde devam edip gençleri de futbola kazandırırlar. Bu iki maçta iyi futbol oynayıp hak ettiğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.