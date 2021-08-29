Giresunspor: 0 - Trabzonspor: 1 MAÇ SONUCU | Fırtına 1 attı 3 aldı
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. İlk iki haftayı 6 puanla kapatan Fırtına bu maçı da 1-0 kazanarak puanını 9'a yükselttı. Fırtına'nın tek golü Nwakaeme'den geldi.
Süper Lig'de heyecan 3. hafta karşılaşmaları ile devam etti. 21.45'te başlayan mücadelede Trabzonspor deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer Çotanak Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Nwakaeme kaydetti. Bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Süper Lig'de çıktığı 3 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Fırtına bu sonuçla puanını 9'a çıkardı.
TRABZON'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise ligde geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçındaki ilk 11'ine göre iki mecburi değişikliğe gitti. Avcı, sakatlığı bulunan Gervinho'nun yerine Abdülkadir Ömür'e, yine sakatlığı bulunan Bruno Peres'in yerine de Serkan Asan'a 11'de görev verdi. Ayrıca sakatlıkları bulunan Trondsen, Cornelius ve Dorukhan Toköz de maç kadrosunda yer almadı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR YOLDAN KATILDI
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın maçın bir gün öncesinde kulüp tesislerinde yapılan kamp uygulamasına son vermesi nedeniyle futbolcular maç günü tesislere gelerek takıma katılıyordu. Bu doğrultuda Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaşayan Abdülkadir Ömür de, Giresun'a kara yolu ile giden bordo-mavili kafilenin takım otobüsüne, yol güzerhagında olduğu için bu ilçede dahil oldu.
DENSWIL İLK KEZ KADRODA
Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta içerisinde kadroya karılan yeni transfer Stephano Denswil, Giresunspor ile oynanan maçın 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu. Takımla birlikte tek idmana çıkabilen Denswil, karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.
HAKAN KELEŞ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Keleş, Traore'nin yerine yeni transfer Aziz Behich'e, forvet hattında ise Balde'nin yerine Umut Nayir'e forma verdi. Yeşil-beyazlılarda cezalı olan Hüsamettin ise kadroda yer almadı.
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