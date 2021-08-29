Giresunspor: 0 - Trabzonspor: 1 MAÇ SONUCU | Fırtına 1 attı 3 aldı

TRABZON'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise ligde geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçındaki ilk 11'ine göre iki mecburi değişikliğe gitti. Avcı, sakatlığı bulunan Gervinho'nun yerine Abdülkadir Ömür'e, yine sakatlığı bulunan Bruno Peres'in yerine de Serkan Asan'a 11'de görev verdi. Ayrıca sakatlıkları bulunan Trondsen, Cornelius ve Dorukhan Toköz de maç kadrosunda yer almadı.