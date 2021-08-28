Exxen Şampiyonlar ligi fiyatı ne kadar? Exxen üyelik paketi kaç TL? İşte fiyat listesi...

Reklamlı paket 9.99 TL, reklamsız paket ise 19.99 TL. İlk seçenekte tüm Exxen içeriklerine erişim bulunuyor ancak normal TV kanallarındaki gibi reklamlı bir deneyim sunuluyor. Ayrıca 'indirme' erişiminiz bulunmuyor. İkinci seçenek ise reklamsız bir deneyim 'indirme' seçeneği bulunuyor.