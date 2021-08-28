Beşiktaş’tan Karagümrük maçında ’30 Ağustos’ mesajı

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrü'ü sahasında ağırladı.

Siyah-beyazlılar, bu zorlu mücadele öncesi ısınma hareketleri için sahaya 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ithafen yapılan tişörtlerle çıktı.

Ayrıca ısınma esnasında taraftarlar da özellikle yeni transferler Teixeira ve Batshuayi lehinde tezahüratlar yaparak destek kendilerine destek verdi.