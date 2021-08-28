Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Karagümrük maçı öncesi yeni transferi açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'deki Fatih Karagümrük maçı öncesi Umut Meraş transferi hakkında konuştu.

Yalçın, yeni transfer Umut Meraş'ı değerlendirdi.

Başarılı teknik adam, "Umut Meraş milli bir oyuncu. Bize değer katacak. Planlamalara göre yapılan transfer. Seneye 4 Türk oynayacak. Ancak Türkiye'de işler değişebiliyor. Rıdvan ve N'Sakala varken üçüncü bek, biliyoruz. Rekabet varsa, performans artar." dedi.

2019 yılında Bursaspor'dan Le Havre'ye transfer olan Umut Meraş, Fransız ekibi ile 57 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.